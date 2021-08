Eurostat: Germania maggior produttore di gelato in Europa. Seconda la Francia, Italia terza

Nel 2020, la Germania si è affermata come principale produttrice di gelati in Europa, seguono la Francia e l’Italia. Lo scorso anno l’Unione europea ha prodotto oltre 2,9 miliardi di litri di gelato, registrando un calo del 9% rispetto al 2019. È quanto emerge dai dati odierni di Eurostat. Nel 2020, la Germania ha prodotto 642 milioni di litri di gelato. La Francia, invece, si aggiudica il secondo posto con la produzione di 516 litri (secondo i dati del 2019) e l’Italia il terzo con 509 milioni di litri. Inoltre, durante l’anno, la Germania ha prodotto in media il gelato più economico con un prezzo di 1,3 euro al litro. La Francia quello più caro: 2,2 euro a litro (dati del 2019). In Italia il prezzo medio è stato di 2 euro a litro. In generale, nel 2020, gli Stati membri hanno esportato 232 milioni di chili di gelato nei paesi extra Ue, per un valore di 752 milioni di euro. Si registrano peraltro 79 milioni di chili di importazioni da Paesi extra Ue, per un valore totale di 182 milioni di euro.

Le importazioni di gelato extra-Ue sono diminuite (-4%) rispetto al 2019, mentre le esportazioni sono aumentate del 5%. In particolare, lo scorso anno la Francia è risultata la maggiore esportatrice di gelato nell’Ue, con 59 milioni di chilogrammi, rappresentando il 25% delle esportazioni extra-Ue. Seguono i Paesi Bassi che, con 38 milioni di chili di gelato, rappresentano il 16% delle esportazioni extra-Ue, poi la Germania con 29 milioni di chili pari al 13% delle esportazioni, l’Italia con 20 milioni di chili, ossia il 9% del totale esportato e, infine, il Belgio che ne ha esportati 16 milioni di chili, pari al 7% delle esportazioni totali Ue.