Ue: gestione frontiere esterne, in vigore da oggi le regole del nuovo sistema di informazione sui visti

Entrano in vigore oggi le nuove norme sulla modernizzazione del sistema europeo di informazione sui visti. “Il sistema modernizzato consentirà – spiega la Commissione – una verifica più approfondita dei richiedenti visti e permessi di soggiorno, nonché un migliore scambio di informazioni tra gli Stati membri sui titolari di tali documenti e garantirà la piena interoperabilità con altri dati delle banche dati dell’Ue”. Tutti i candidati saranno automaticamente confrontati con altri sistemi di informazione sulla sicurezza interna e sulla migrazione dell’Ue. “Questo controllo incrociato obbligatorio aiuterà a rilevare i richiedenti che utilizzano più identità e a identificare chiunque presenti rischi per la sicurezza. Inoltre, il sistema di informazione sui visti modernizzato includerà informazioni sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno”. Ciò migliorerà lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, “aiutando le guardie di frontiera a determinare rapidamente se un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno utilizzato per attraversare le frontiere esterne dello spazio Schengen è valido e nelle mani del legittimo titolare, riempiendo così significative lacune di sicurezza”. Il sistema di informazione sui visti modernizzato “dovrebbe essere operativo e pienamente interoperabile con altri sistemi di informazione entro la fine del 2023”.