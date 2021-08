Argentina: Cea, rinnovata al Papa “filiale comunione” e rallegramenti “per la positiva evoluzione della sua salute”

“Desideriamo salutarla, rinnovare la nostra comunione filiale e la nostra gioia per l’evoluzione favorevole della sua salute”. Lo scrivono i vescovi argentini a Papa Francesco, al termine dell’incontro della Commissione permanente della Conferenza episcopale argentina (Cea), svoltosi in presenza per alcuni vescovi e in modalità virtuale per altri. La breve lettera è firmata dal presidente della Cea, mons. Oscar Ojea, vescovo di San Isidro, e dal segretario generale, mons. Carlos Malfa, vescovo di Chascomús.

Durante l’incontro, oltre che scambiarsi alcune informazioni sulla situazione delle varie regioni pastorali, i vescovi hanno ricevuto una relazione da parte della Commissione che sta animando e coordinando il processo di ascolto in vista dell’Assemblea ecclesiale dell’America Latina e dei Caraibi. Inoltre, è stato fatto il punto sulla preparazione dell’episcopato argentino al prossimo Sinodo dei vescovi e alla prossima Assemblea plenaria della Cea.