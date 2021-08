Coronavirus Covid-19: in Italia somministrate oltre 72,9 milioni di dosi, vaccinate quasi 35 milioni di persone

Stando al report sui vaccini anti Covid-19, in Italia sono 72.920.991 le somministrazioni eseguite. Dai dati, aggiornati a questa mattina, emerge che sono 35.128.774 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale necessario per la immunizzazione, pari al 65,04% della popolazione italiana over 12.

In totale sono 38.192.107 le somministrazioni a donne e 34.728.884 quelle a uomini. Se si considerano le fasce d’età, sono 3.031.814 le somministrazioni tra i 12-19enni (1.104.884 immunizzati), 6.850.494 tra i 20-29enni (2.917.241), 7.602.366 tra i 30-39enni (3.438.147), 11.110.289 tra i 40-49enni (5.316.494), 13.821.530 tra i 50-59enni (6.927.464), 11.856.052 tra i 60-69enni (6.055.805), 10.328.609 tra i 70-79enni (5.214.237), 6.769.433 tra gli 80-89enni (3.384.122) e 1.550.404 tra gli over 90 (770.380).

Rispetto alle 76.586.691 dosi finora disponibili in tutta Italia (53.751.245 di Pfizer/BioNTech, 12.012.058 di AstraZeneca, 8.816.751 di Moderna e 2.006.637 di Janssen), ne sono state inoculate il 95,2%.

Per quanto riguarda le somministrazioni effettuate, in tutto il mese di gennaio sono state in totale 1.990.667 a fronte di 2.379.843 effettuate a febbraio, di 6.058.920 a marzo, di 9.763.194 ad aprile, di 15.075.512 a maggio, di 16.682.572 a giugno e di 16.658.040 a luglio. Nel mese di agosto – secondo i dati disponibili al momento – sono state 4.272.106 le somministrazioni totali che hanno riguardato 1.679.742 prime dosi (comprese 31.168 di vaccino monodose Janssen) e 2.515.551 seconde dosi. Da inizio campagna, sono state raggiunte oltre 1.041.000 somministrazioni a persone contagiate che sono guarite dal Covid-19.