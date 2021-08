Minori stranieri non accompagnati: sale a 6.698 posti la capienza della rete Sai. Biffoni (Anci), “grande sforzo del Viminale a supporto dei Comuni”

Con i decreti pubblicati dal ministero dell’Interno sono quasi raddoppiati i posti per minori stranieri non accompagnati (Msna) nella rete Sai. Nell’ultimo anno, infatti, l’incremento è pari a più di 3.000 posti, per un totale di 6.698 posti.

“È il dato storicamente più alto da quando è nato lo Sprar”, ha commentato il delegato Anci all’immigrazione e sindaco di Prato, Matteo Biffoni, secondo cui “va riconosciuto al ministero lo sforzo significativo a supporto dei Comuni, su cui ricade la responsabilità dei minori”. “I necessari tempi di attivazione – ha proseguito Biffoni – non consentiranno di rispondere immediatamente alle difficoltà che oggi stanno affrontando i Comuni, soprattutto le città metropolitane del Nord, ma resta senza dubbio una risposta importantissima di cui rendiamo merito al ministero”. “Siamo consapevoli che è necessario sciogliere i nodi strutturali che ancora impediscono di affrontare gli aspetti critici del fenomeno e, ovviamente, Anci è come sempre a disposizione del Ministero per ogni collaborazione necessaria”, ha assicurato il sindaco di Prato.