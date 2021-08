Venezuela: i vescovi celebrano il centenario della Legione di Maria

La Conferenza episcopale venezuelana, in una nota diffusa ieri, ricorda l’imminente centenario della fondazione della Legione di Maria, avvenuta a Dublino il 7 settembre 1921, su iniziativa di alcuni laici, guidati dal servo di Dio Frank Duff. La Legione, oggi, conta circa 10 milioni di aderenti in tutto il mondo ed è presente in Venezuela dal 1950. Attualmente, nel Paese sudamericano, ne fanno parte circa 18mila persone, tra attivi e ausiliari. “Con grande gioia, mentre celebriamo questo centenario, noi vescovi venezuelani ribadiamo il nostro apprezzamento, gratitudine e sostegno alla Legione di Maria. Vi invitiamo a proseguire nelle vostre attività apostoliche e a continuare a rafforzare la vostra crescita. A questo proposito, incoraggiamo vivamente sacerdoti, diaconi e persone consacrate, religiosi e religiose, a sostenere risolutamente i legionari, efficaci e affezionati collaboratori della Chiesa, attraverso il servizio di accompagnamento spirituale, la formazione dottrinale e l’orientamento pastorale che viene fornito alle unità di base della Legione e ai Consigli superiori”.

Nelle loro preghiere al termine degli incontri, i legionari chiedono a Dio “una fede viva… animata dalla carità”. Concludono i vescovi venezuelani: “Ci uniamo a quella preghiera, per chiedere a Dio di accendere nei cuori di tutti i legionari e di tutti i laici – catechisti e membri di altri movimenti, associazioni e gruppi apostolici – quella fede viva che li incoraggia a camminare sulla strada della santità; una fede che, animata dalla carità, dia un sempre maggiore impulso e forza all’opera evangelizzatrice e caritativa della Chiesa nel nostro amato Venezuela”.