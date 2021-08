“Oggi in Italia superiamo il 70 per cento di persone vaccinabili che hanno avuto almeno la prima dose. È un risultato molto incoraggiante”. Così il ministro Roberto Speranza, in un post pubblicato su Facebook. “Dobbiamo continuare su questa strada perché i vaccini sono lo strumento migliore per aprire una stagione diversa”, prosegue il ministro che rivolge un “grazie a tutta la squadra che lavora ogni giorno a questo obiettivo in ogni angolo del Paese”.