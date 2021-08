Diocesi: Senigallia, stasera nuovo viaggio tra i tesori della Pinacoteca

Prosegueno le visite guidate gratuite alla Pinacoteca di Senigallia nei giovedì di luglio e agosto. Le sale dell’appartamento del cardinale, che si affacciano sulla piazza del duomo nella città misena, ospitano tesori di storia e arte, dalla pittura alla scultura, dall’ebanisteria all’oreficeria, passando per i paramenti liturgici e per gli antichi strumenti musicali.

Manufatti frutto di committenza, non solo delle nobili famiglie ma anche delle comunità locali. Dall’Esino al Cesano, dall’Appennino all’Adriatico, i capolavori narrano la storia religiosa e artistica di un territorio – quello della diocesi di Senigallia – con espressioni dell’arte italiana come la grande “pala di Senigallia” raffigurante “Madonna e Santi”, opera del Perugino, maestro di Raffaello. Mostre a tema alla Sala del Trono, quali Episcopus Senogalliensis, introducono alla galleria, per visite guidate gratuite che racconteranno oggi, giovedì 12 agosto, anche vicende legate all’animato episcopato del vescovo Tito Maria Cucchi. Due le visite in programma, una alle 21.30 e l’altra alle 22.30. I posti per le visite guidate saranno limitati e si parteciperà in ordine di arrivo, indossando mascherina e igienizzando le mani oltre alle consuete prescrizioni anti Covid; obbligo di green pass. Non occorre prenotazione, la visita è in lingua italiana.