“Il 12 agosto 1944 a Sant’Anna di Stazzema fu compiuto uno dei più efferati eccidi della Seconda Guerra Mondiale. Quanto avvenuto non può essere dimenticato. La memoria di quei fatti è un monito: ci ricorda quanto sia fondamentale la difesa della democrazia, della libertà”. Così il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, in un post condiviso sui social network in occasione del 77° anniversario dell’eccidio di Sant’Anna di Stazzema.