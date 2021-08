Afghanistan: Iacomini (Unicef Italia), “preoccupati per la condizione di migliaia di bambini sfollati per il conflitto”

“La situazione in Afghanistan degenera di giorno in giorno. Siamo estremamente preoccupati per la condizione di migliaia di bambine e bambini sfollati a causa del conflitto, prime vittime delle ostilità”. Lo dichiara Andrea Iacomini, portavoce dell’Unicef Italia. “Abbiamo evidenze non solo di bambine e bambini feriti e uccisi ma anche di innocenti ogni giorno reclutati come soldati e vittime di violenze e atrocità di ogni genere – prosegue -. Siamo di fronte a una vera e propria emergenza umanitaria, va chiamata con il suo nome. Migliaia di persone tra cui un numero elevatissimo di bambine e bambine vivono sfollati in condizioni pessime”.

Tra le carenze, acqua, cibo, servizi igienici elettricità e medicine, come ad esempio nel campo di Haji, nei pressi di Kandahar, dove “sono presenti molte bambine e bambini senza un genitore o orfani di entrambi a causa del conflitto”.