Spagna: Madrid, domenica si festeggia l’Assunta e la Virgen de la Paloma con il pontificale presieduto dal card. Osoro e la consegna delle “Colombe di bronzo”

“Domenica 15 agosto la Chiesa celebra la solennità dell’Assunzione di Maria e la festa liturgica della Virgen de la Paloma” e a Madrid “la parrocchia Virgen de la Paloma e San Pedro el Real (La Paloma, 1) trasmetterà attraverso il suo canale YouTube l’ampio programma di atti di culto organizzati in onore della Vergine, patrona del tempio”. Lo si legge sul sito dell’arcidiocesi di Madrid, in Spagna. Oltre alla novena, in corso fino al 14 agosto, in cui ogni giorno si pregherà per una specifica categoria, domani, durante la messa, sarà imposta la medaglia ai nuovi aderenti alla congregazione. E il giorno successivo, alle 22, avrà luogo una veglia di adorazione al Santissimo Sacramento, che durerà fino alle 2 di domenica 15.

Nel giorno della solennità, ci saranno messe alle 7, 8, 9, 10 e 11, con la partecipazione dei fedeli fino a esaurimento posti. Il pontificale, alle 13, sarà presieduto dal card. Carlos Osoro, arcivescovo di Madrid. Trasmesso in diretta su Telemadrid, è possibile accedervi solo su invito. Al termine, l’immagine del quadro della Vergine sarà esposta nell’atrio del tempio per la sua venerazione da parte dei fedeli, fino alle 18:30.

Alle 11, in Plaza de la Villa, il sindaco di Madrid, José Luis Martínez-Almeida, consegnerà le “Colombe di bronzo – Vigili del fuoco”, che quest’anno sono andate a Rafael Ferrándiz Albendea , José Ignacio de Loyola Ortiz García e M.ª Teresa Gutiérrez Rodríguez. Eccezionalmente, a settembre verrà consegnata una Colomba di Bronzo alla principessa delle Asturie, Leonor de Borbón y Ortiz, la cui famiglia è sempre stata vicina alla chiesa de La Paloma e ai servizi di emergenza.

Gli atti di culto si concluderanno con la recita del rosario, alle 19, e il canto del Salve Regina. A causa del Covid-19, l’immagine della Vergine non potrà passare in processione per le vie del quartiere.