Incendi in Calabria: don Ventura (parroco a Cardeto), “tutta la comunità ha dato l’aiuto nella sistemazione delle persone sfollate”

“Tra comune e parrocchia ci siamo coordinati per dare ospitalità agli sfollati negli ambienti della parrocchia soprattutto per chi non aveva dove trovare un riparo”. Lo dice al Sir don Nino Ventura, parroco dei Santi Pietro e Paolo di Cardeto (Rc), una delle zone maggiormente colpite dagli incendi nelle ultime ore e dove nella giornata di ieri è stato registrato anche un defunto. “Al momento fortunatamente il fuoco è domato e non ci sono più fiamme vive”, afferma don Ventura, ma “ieri sono state ore drammatiche. Nonostante i soccorsi fossero partiti già nel primo pomeriggio, c’erano stati dispersi e poi la tragica morte. Il fuoco è continuato anche nella notte e i canadair hanno ripreso il lavoro questa mattina”. A causa dei roghi “sono stati fatti sfollare alcuni cittadini di frazioni interessate dalle fiamme anche perché il fuoco ha lambito proprietà e terreni”. Don Ventura sottolinea che “tutta la comunità ha dato l’aiuto nella sistemazione delle persone e nel vettovagliamento più semplice”.

“Quando il cuore è aperto alla carità – conclude il giovane sacerdote – si è pronti ad affrontare qualsiasi sfida ma ad agire è sempre tutta la Comunità”.