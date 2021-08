Papa Francesco: “Con i giovani possiamo realizzare il sogno di un mondo attento ai bisognosi”

“Con l’aiuto dei giovani e il loro spirito innovativo possiamo realizzare il sogno di un mondo dove il pane, l’acqua, i medicinali e il lavoro fluiscano in abbondanza e arrivino prima ai più bisognosi”. È quanto scrive in un tweet Papa Francesco, in occasione della Giornata internazionale della gioventù che ricorre oggi, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1999.

