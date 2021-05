Sant’Antonio di Padova: basilica del Santo, oggi l’ottava meditazione per i “Tredici martedì” dedicata alla Parola di Dio

Oggi i frati della basilica di Sant’Antonio di Padova offrono l’ottava video-meditazione del percorso dei “Tredici martedì”, che prepara spiritualmente alla Festa del Santo, il 13 giugno. Oggi fra Antonio Ramina ci parla del rapporto di Antonio con la Parola di Dio. “Egli ha sempre dimorato con enorme passione nella parola biblica e lì dentro ha trovato senso non solo per sperare in vista di domani, ma anche per cogliere nell’oggi la presenza di un Dio fedele che accompagna – si legge in una nota dei frati della basilica di Sant’Antonio di Padova -. In tempi di sconvolgimenti, di destabilizzazione o di crisi acuta, come quello che da oltre un anno stiamo affrontando, si moltiplicano le parole di spiegazione, alla ricerca di vie di uscita. Dopo un po’ ci sentiamo schiacciati non solo dai fatti dolorosi che accadono, ma anche dall’eccesso di verbosità. Troppe parole umane e poca parola divina”.

Sulla pagina Facebook, stasera alle ore 18, si potrà seguire la santa messa in diretta streaming dalla tomba del Santo.

Per facilitare il cammino sono state raccolte tutte le meditazioni in un libretto, intitolato “Sui Passi di Antonio – Riscopriamo il senso della comunità e del bene comune”, scaricabile gratuitamente in formato pdf.