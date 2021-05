Diocesi: Vercelli, studenti e docenti universitari presentano “Le sfide dell’ospitalità. Identità, alterità, pluralismo culturale”

La Pastorale universitaria di Vercelli propone la presentazione online del libro “Le sfide dell’ospitalità. Identità, alterità, pluralismo culturale”, a cura di Luca Ghisleri e Iolanda Poma (Aracne editrice). Si svolgerà venerdì 7 maggio, alle 18. Il docente Sergio Labate dialogherà con gli autori dei contributi raccolti nel testo sul canale Youtube Sant’Eusebio Channel, sulla pagina della pastorale universitaria di Torino e attraverso la pagina Facebook della Pastorale universitaria di Vercelli. L’appuntamento rappresenta l’avvio di una nuova rassegna online curata dalla Pastorale universitaria piemontese: Libri on air con studenti e docenti in dialogo su libri e saggi delle università piemontesi, iniziativa ispirata al Manifesto per l’Università Cei-Crui. La pubblicazione presentata il 7 maggio è uno dei frutti di “Volti a Mamre”, il progetto della pastorale universitaria di Vercelli sul dialogo tra le culture, avviato tre anni fa in collaborazione con il dipartimento di Studi umanistici dell’Università del Piemonte Orientale. “Le sfide dell’ospitalità” raccoglie i contributi dei giovani neolaureati in filosofia che sono stati protagonisti del seminario “Tra alterità e ospitalità”, coordinato e supervisionato da Iolanda Poma e Luca Ghisleri, docenti di filosofia presso l’UPO. Accanto ai contributi dei giovani compaiono quelli dei docenti ma anche quelli dei prestigiosi relatori al convegno sul tema dell’ospitalità organizzato a conclusione del seminario di studi. A presentare il volume sarà Sergio Labate, docente di filosofia teoretica presso l’Università degli Studi di Macerata. Insieme a lui, nella diretta streaming, saranno presenti tutti i vari protagonisti del percorso di ricerca e scambio che ha generato la pubblicazione. Tra questi, Roberto Repole, Giovanni Ferretti, Donatella Pagliacci.