Esercito italiano: Casellati, “serve la Patria con coraggio e lealtà”

“Da 160 anni l’Esercito Italiano serve la Patria con coraggio e lealtà. I nostri soldati sono sempre in prima linea, al fianco dei cittadini, per la sicurezza del Paese, nelle missioni di pace e nella battaglia contro il Covid. Grazie”. Lo ha scritto il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in un tweet pubblicato in occasione del 160° anniversario della fondazione dell’Esercito italiano.

Da 160 anni l’#EsercitoItaliano serve la Patria con coraggio e lealtà. I nostri soldati sono sempre in prima linea, al fianco dei cittadini, per la sicurezza del Paese, nelle missioni di pace e nella battaglia contro il Covid. GRAZIE🇮🇹 pic.twitter.com/jomFrsuSSu — Maria Elisabetta Alberti Casellati (@Pres_Casellati) May 4, 2021