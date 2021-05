Diocesi: Teramo-Atri, mons. Valentinetti presiederà il 16 maggio il Giubileo dei giornalisti con l’attraversamento della Porta Santa

Si svolgerà il 16 maggio nel santuario di San Gabriele dell’addolorata di Isola del Gran Sasso, il Giubileo dei giornalisti, indetto dalla diocesi di Teramo-Atri in collaborazione con la Congregazione dei padri passionisti, per il centenario della canonizzazione di San Gabriele dell’addolorata, avvenuta per opera di papa Benedetto XV il 13 maggio 1920. Sarà mons. Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara-Penne e delegato Ceam per le Comunicazioni sociali, a presiedere la messa delle ore 11, al termine della quale si svolgerà il rito dell’attraversamento della Porta Santa.