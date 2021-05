Diocesi: Meic Cerignola, il 5 maggio briefing su “Le donne all’Assemblea costituente”

Iniziative di riflessione, confronto e discernimento che hanno approfondito il tema della donna nella società contemporanea, nei vangeli, nella vita politica. Le ha organizzate, fra marzo e maggio di quest’anno, il Movimento ecclesiale di impegno culturale (Meic) di Cerignola. Un servizio che conclude il suo anno sociale con l’intervento del vescovo Luigi Renna, svoltosi lo scorso 21 aprile, dedicato alle “Nuove prospettive sul ruolo della donna nella Chiesa”, e con la relazione di Angelo Giuseppe Dibisceglia, docente dell’Università Pontificia Salesiana (Roma), fissata per il prossimo 5 maggio 2021, sul ruolo svolto dalle donne durante i lavori dell’Assemblea Costituente, l’organo deputato a redigere il testo della Costituzione dell’allora neonata Repubblica Italiana, in occasione del suo settantacinquesimo anniversario (1946-2021): appuntamento online, alle 20,30 sulla piattaforma Google Meet.

A metà maggio, in programma, altri due incontri di approfondimento, dedicati ai temi dell’Instrumentum laboris della prossima Settimana sociale di Taranto, che si svolgerà dal 21 al 24 ottobre 2021. L’obiettivo è quello di aprire il Meic a “una vera e propria rete di collaborazione ampia e coinvolgente”.