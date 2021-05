Esercito italiano: Fico, “fornisce un prezioso contributo alla tutela del Paese, ancor di più in questi mesi resi più duri dalla pandemia”

“Si celebra oggi il 160° anniversario dell’Esercito. Un sentito ringraziamento a tutte le donne e gli uomini che ogni giorno forniscono con responsabilità e impegno un prezioso contributo alla tutela del Paese, ancor di più in questi mesi resi più duri dalla pandemia”. Lo ha scritto il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, in un tweet pubblicato in occasione del 160° anniversario della fondazione dell’Esercito italiano.

