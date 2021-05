Coronavirus Covid-19: Salesiani Palermo, studenti al passo con la Dad grazie all’aiuto salesiano internazionale

Quaranta studenti che frequentano l’oratorio salesiano “Santa Chiara” di Palermo hanno avuto accesso al materiale scolastico, compresi i tablet per l’apprendimento online, nonché penne, matite e quaderni, grazie al sostegno di “Salesian Missions”, la Procura Missionaria salesiana di New Rochelle, Stati Uniti. L’iniziativa solidale ha messo a disposizione degli allievi anche gel igienizzanti, un macchinario per sanificare le stanze e del cibo per le famiglie bisognose del quartiere. La maggior parte dei bambini che frequentano l’oratorio salesiano – rende noto l’agenzia salesiana Ans – ha tra i 6 e i 15 anni e proviene da famiglie a basso reddito, dove i genitori sono disoccupati o lavorano in nero, mentre alcuni dei padri dei bambini sono in carcere o agli arresti domiciliari. Dodici le famiglie aiutate. Come quella di Giuseppe, un bambino di 9 anni, figlio di due genitori che per poter andare avanti fanno lavoretti saltuari. Quando entrambi i genitori sono stati contagiati da Covid-19, è dovuto rimanere in quarantena per 20 giorni, isolato da tutti gli amici e compagni di scuola; ma i salesiani gli hanno potuto fornire un tablet in modo che potesse continuare a seguire lo stesso le lezioni: così è riuscito a connettersi e non ha perso nemmeno un giorno di scuola. “Fornire un sostegno costante alle famiglie in difficoltà, in questo periodo, è particolarmente importante – ha detto don Gus Baek, Responsabile della Procura Missionaria salesiana –. Grazie al sostengo dei nostri benefattori, gli studenti sono stati in grado di continuare le loro lezioni e di avere il materiale necessario per impegnarsi pienamente nel loro lavoro scolastico. E anche il sostegno alimentare ha aiutato a garantire che fossero ben nutriti e attenti e disponibili per le lezioni”. In Italia giovani senza lavoro e non inseriti nei circuiti educativi o professionalizzanti rappresentano il 20% della popolazione.