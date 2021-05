Riviste: Migranti-Press, nel numero di maggio il viaggio del Papa in Iraq e commenti sulla Giornata mondiale delle comunicazioni sociali

È dedicata al pellegrinaggio di Papa Francesco in Iraq la copertina della rivista “Migranti-Press”, il mensile della Fondazione Migrantes, nel numero di maggio. All’interno un editoriale affidato ad Enzo Romeo del Tg2 e un reportage di Manuela Tulli dell’Ansa su questa visita e un primo piano sulla prossima Giornata mondiale delle comunicazioni sociali con i commenti di alcuni direttori dei giornali delle Missioni cattoliche italiane in Europa e un articolo che raccoglie alcune riflessioni di sacerdoti, impegnati con le comunità italiane all’estero e con la pastorale Migrantes in Italia, sul messaggio di Papa Francesco. Nel numero articoli sulla donna migrante a cura della sociologa Laura Zanfrini, al “senso della cittadinanza” a cura di Aldessamad El Jouzi, ai corridori universitari in Italia. E ancora “Gli italiani che hanno fatto…” con la storia di Bona Sforza a Cracovia, i giovani delle Missioni cattoliche italiane in Europa coinvolti nel progetto “La rete: strumento per costruire ponti” promosso da alcuni oratori lombardi. E poi un articolo sui 40 anni della Via Crucis vivente nella Mci di Wuppertal in Germania e un servizio sugli artisti di strada: “Dove sono finiti con la pandemia?”. E un inserto su “Immigrazione e pluralismo religioso” come tema di riflessione per il Tempo ordinario.