Esercito italiano: Guerini, “siate orgogliosi di appartenere a questa grande famiglia”

(foto Ministero della Difesa)

“Uomini e donne dell’Esercito italiano, celebriamo oggi il 160° anniversario di costituzione della vostra Forza armata e con essa festeggiamo le sue armi, i suoi corpi e le sue specialità. Lo facciamo nella consapevolezza che esso rappresenta un momento significativo con solo per la Difesa ma per tutta la Nazione”. Lo ha scritto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel messaggio per il 160° anniversario della fondazione dell’Esercito italiano, pubblicato attraverso Twitter del ministero della Difesa.

“A tutti voi, militari e civili, impegnati dello svolgimento della vostra missione in Italia e nei teatri operativi all’estero, desidero esprimere i miei più calorosi e sinceri auguri, ai quali si uniscono quelli del Governo e di tutti gli italiani, orgogliosi e grati per il vostro servizio”, prosegue Guerini che ripercorre la storia dell’Esercito, dal 4 maggio 1861 ad oggi, sottolineando l’impegno continuo per il Paese dimostrato in ogni situazione, anche nella gestione di calamità, disastri naturali e di emergenza sanitaria come quella causata dalla pandemia di Covid-19. “Oggi, dopo 160 anni di storia, possiamo e dobbiamo festeggiare con orgoglio il nostro Esercito per l’impegno convinto e consapevole al servizio dei cittadini e della comunità internazionale, frutto dei valori condivisi di libertà, di democrazia e di giustizia che si tramandano dalle generazioni passate e dei quali dovete andare fieri”, le parole del ministro della Difesa che evidenzia la preparazione tecnica e umana di soldati che, ogni giorno, rinnovano sul campo il significato del giuramento di fedeltà, confermandosi un saldo presidio di sicurezza e una risorsa insostituibile per l’Italia e l’intera comunità internazionale. “Siate orgogliosi di appartenere a questa grande famiglia, componente fondamentale dello strumento militare nazionale, che tanto diede per contribuire alla costituzione del nostro Paese e che tanto continua a dare per mantenere vivi i valori fondanti della nostra amata Repubblica. Gli italiani sanno di poter contare sempre su di voi ed io per primo. Viva l’Esercito italiano! Viva le Forze armate! Viva l’Italia!”.