Chiese europee: dal 9 maggio a Roma “Iter Europaeum”, per il 50° delle relazioni tra Ue e Santa Sede

“Mostrare e valorizzare i profondi legami tra l’Unione europea e i suoi 27 stati membri e la Santa Sede”. Questo l’obiettivo di Iter Europaeum, un progetto della Delegazione dell’Ue, in collaborazione con le Ambasciate degli Stati membri dell’Ue accreditate presso la Santa Sede, che avrà inizio il 9 maggio nella basilica di San Giovanni in Laterano, con una Messa celebrata, alle ore 12, dal card. Angelo De Donatis, vicario generale del Papa per la diocesi di Roma. Sarà presente il presidente della Lettonia, Egils Levits. Per il cammino, ogni Paese ha scelto una chiesa a cui è particolarmente legato per ragioni storiche o per i legami con la propria comunità a Roma. Il lancio – spiegano i promotori dell’iniziativa in una nota – coinciderà con la Giornata dell’Europa, celebrata ogni anno il 9 maggio e dedicata a Robert Schuman, il principale artefice dell’accordo che ha portato alla creazione delle Comunità europee nel 1957. La Messa sarà seguita da una visita alla vicina basilica Santi Quattro Coronati, scelta dalla Lettonia. Il cammino proseguirà con la visita alla basilica San Clemente, scelta dalla Cechia e, infine, alla vicina basilica ungherese di Santo Stefano Rotondo al Celio, concludendo la parte del cammino del 9 maggio. L’Iter Europaeum continuerà fino al 27 giugno 2021. Ogni domenica ci saranno celebrazioni liturgiche, concerti e visite guidate nelle chiese e basiliche selezionate. A causa delle restrizioni in atto per contenere la pandemia di Covid-19, la partecipazione alle iniziative delle domeniche sarà solo su invito. Tutti i media sono invitati a partecipare. Chiunque a Roma può percorrere il cammino in qualsiasi altro momento durante gli orari di apertura delle chiese, con la mappa e la guida disponibili sul sito , che sarà attivo a partire dal 9 maggio. In ogni chiesa, i visitatori troveranno dei totem che spiegano la storia della relazione tra lo Stato membro e la Santa Sede, così come con la chiesa selezionata. I totem rimarranno esposti per diversi mesi.