Maltempo: Protezione civile, “venti forti fino a burrasca al Centro-Nord. Possibili mareggiate lungo le coste tirreniche”

“Un impulso perturbato di origine atlantica interesserà, nella giornata di domani, l’Italia determinando una temporanea intensificazione della ventilazione, in particolare sulle zone appenniniche centro-settentrionali”. Ad annunciarlo è il Dipartimento di Protezione civile in una nota nella quale spiega che “sulla base delle previsioni disponibili” e “d’intesa con le Regioni coinvolte” è stato emesso “un avviso di condizioni meteorologiche avverse”. “L’avviso – prosegue la nota – prevede dalle prime ore di domani, mercoledì 5 maggio, venti forti dai quadranti occidentali, su Toscana orientale, Emilia-Romagna, Marche e Umbria con raffiche di burrasca, specie sui rilievi. Possibili mareggiate lungo le coste tirreniche”.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 5 maggio, allerta gialla per rischio temporali e idrogeologico su gran parte della Sicilia.