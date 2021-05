Coronavirus Covid-19: Sessa Aurunca, il quadro clinico del vescovo Piazza “registra miglioramenti”

La diocesi di Sessa Aurunca fornisce, sul sito diocesano e sulla pagina Facebook, un aggiornamento quotidiano delle condizioni di salute del vescovo, mons. Orazio Francesco Piazza, che ha contratto il Covid-19: “Il quadro clinico registra miglioramenti. I parametri della respirazione sono in fase di stabilizzazione. Assenza di sintomi febbrili. Astenia e mialgia in fase di miglioramento”.

Il vescovo “continua ad assicurare a ciascuno la sua preghiera e ringrazia per il sostegno spirituale e morale”. infine, l’invito: “Continuiamo l’incessante preghiera per la guarigione del nostro pastore”.