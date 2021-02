Striscia di Gaza: Cnewa, un programma di tutoraggio scolastico per fronteggiare il divario formativo provocato dal Covid-19

Cinque studentesse universitarie cristiane in aiuto degli alunni più in difficoltà nella scuola delle suore del Rosario nella Striscia di Gaza. Un progetto di supporto e tutoraggio reso possibile grazie ad un programma di borse di studio per studenti cristiani promosso dalla “Pontifical mission – Cnewa” con l’Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme (Olanda) e da Friends of the Holy Land (Regno Unito). Quest’anno le borse di studio sono 42 tutte destinate a studentesse che frequentano diverse università di Gaza. Ogni settimana, cinque studentesse aiutano in inglese, matematica e francese gli alunni della scuola, organizzando sessioni di tutoraggio in piccoli gruppi, specialmente per quegli studenti che lottano per mettersi al passo con i loro coetanei. La preside della scuola, suor Nabila Saleh, ha accolto con soddisfazione il progetto: “l’epidemia da Covid-19 a Gaza ha costretto tutte le istituzioni, comprese le nostre scuole, a chiudere sconvolgendo l’anno scolastico. Di conseguenza, molti studenti sono rimasti indietro a livello accademico e gli insegnanti hanno capacità limitate. Inoltre, le interruzioni nell’erogazione di energia elettrica e l’aumento dei livelli di povertà hanno ostacolato l’apprendimento online a casa, aumentando il divario educativo”. “La porta della scuola è aperta – aggiunge la preside – siamo così felici di vedere i nostri studenti universitari aiutare i nostri studenti più giovani. Aiutare i più giovani a ottenere il supporto necessario di cui hanno bisogno, soprattutto in questo momento è altamente educativo”.