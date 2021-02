Diocesi: mons. Sorrentino (Assisi) “soddisfazione” per i nuovi incarichi in Vaticano del card. Mauro Gambetti

“Gioisco per la nomina del card. Mauro Gambetti a vicario generale per la Città del Vaticano e Arciprete della Basilica Papale di San Pietro, e porto a lui gli auguri dell’intera diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino. Così mons. Domenico Sorrentino saluta i nuovi incarichi assegnati da Papa Francesco al card. Mauro Gambetti. “È un incarico di grande prestigio e significato che accompagniamo con la nostra preghiera. Dopo anni di servizio alla Basilica di San Francesco – afferma mons. Sorrentino – ora passa alla Basilica di San Pietro. L’amore del Santo di Assisi per il Successore di Pietro si incarna ora in uno dei suoi figli più degni. Gli auguriamo di vivere questo compito con la stessa semplicità e lo stesso amore che abbiamo apprezzato qui ad Assisi. Ci farà tanto piacere incontrarlo a Roma ogni qualvolta andremo nella Basilica di San Pietro e naturalmente speriamo trovi anche il tempo di tornare di tanto in tanto in questa nostra Città”.