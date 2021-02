Coronavirus Covid-19: Fano, il vescovo Trasarti ricoverato a Pesaro

Mons. Armando Trasarti, vescovo di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola, Armando Trasarti, è da ieri ricoverato a causa del Coronavirus nell’ospedale San Salvatore di Pesaro. Lo comunica la stessa diocesi in una nota in cui si legge: “Dopo alcuni giorni di relativo benessere, mons. Trasarti ha lamentato tosse con febbricola e persistenza della positività del tampone per cui è stato sottoposto a controllo clinico ed a una Tac del torace che ha mostrato un interessamento polmonare non grave dell’infezione virale. A scopo precauzionale, considerate le patologie pregresse, si è ritenuto prudente un ricovero ospedaliero presso la medicina sub-intensiva Covid del San Salvatore dove verrà sottoposto alle terapie del caso”. Mons. Trasarti era risultato positivo al tampone il 9 febbraio. Nei giorni scorsi il vescovo aveva rilasciato una videointervista curata dall’Ufficio comunicazioni sociali per rassicurare i fedeli anche sulla situazione della Casa del clero dove gli anziani sacerdoti sono tutti risultati negativi al tampone, così come le suore che vi prestano servizio e che erano entrate in contatto con il presule. Il presidente dei vescovi marchigiani e arcivescovo di Pesaro, mons. Piero Coccia, ha fatto pervenire a mons. Trasarti gli auguri dell’intera Conferenza episcopale marchigiana: “Siamo solidali e in comunione con lui. È un uomo di grande fede e sta vivendo con serenità questo momento”.