Custodia del Creato: Gccm, dal 13 aprile al 4 maggio corso on line di formazione animatori Laudato Si’

Il Movimento cattolico mondiale per il clima (Global Catholic Climate Movement – Gccm) è una rete di oltre 700 organizzazioni membro, dalle grandi reti internazionali agli ordini religiosi locali, oltre a parrocchie, leader di base e migliaia di cattolici impegnati a rispondere all’appello urgente per la cura della nostra casa comune lanciato da Papa Francesco nell’enciclica Laudato si’. Nel solco di questa missione, Gccm propone un corso on line di formazione animatori Laudato Si’, dal 13 aprile al 4 maggio, come risposta a questo appello urgente. Gli animatori Laudato Si’, formati dal Movimento in tutto il mondo, sono circa 17.000, distribuiti su 73 Paesi nei cinque continenti. In Italia il programma è stato avviato nel 2019 e la rete conta circa 1.800 animatori.

Il corso inizia martedì 13 aprile e si compone di 4 sessioni on line della durata di un’ora, un questionario di valutazione al termine di ciascuna delle 4 sessioni e un’attività da realizzare durante la Settimana Laudato Si’ a chiusura dell’Anno speciale dell’anniversario della Laudato Si’ e verso il Tempo del Creato il cui tema sarà “Una casa per tutti? Rinnovare l’oikos di Dio”. La cerimonia conclusiva on line in cui verrà dato il benvenuto ai nuovi animatori è prevista per il 29 giugno. La presentazione del corso con il programma completo è disponibile a questo link. Per iscriversi al corso è necessario compilare il modulo disponibile al seguente link entro venerdì 9 aprile 2021. Il corso è gratuito.

Il programma prevede l’approfondimento della Laudato si’ secondo il metodo vedere-giudicare-agire, attraverso il contributo di relatori che sono “compagni di viaggio con cui condividiamo il cammino per la cura della cura della casa comune”, si legge in una nota. Tra gli altri, Marika Arcopinto, animatrice di Comunità senior del Progetto Policoro della diocesi di Acerra, e tre vescovi: mons. Domenico Sorrentino (Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino), mons. Corrado Lorefice (Palermo), mons. Vincenzo Carmine Orofino (Tursi-Lagonegro). Inoltre ci saranno voci variegate, per ricordare che “tutto è connesso”, dall’esperienza diretta dell’esploratore Alex Bellini, alla testimonianza dell’inviato di Avvenire Nello Scavo e alle considerazioni sulla crisi climatica da parte di Stefania Papa dell’Università Vanvitelli, oltre alle condivisioni dei membri e animatori del Gccm.