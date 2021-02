San Benedetto Patrono d’Europa: 24 febbraio video-conferenza stampa di presentazione delle Celebrazioni benedettine 2021

“Luce di Speranza, Luce di Rinascita” è il tema delle prossime celebrazioni benedettine 2021 il cui programma sarà presentato in video-conferenza stampa mercoledì 24 febbraio, alle ore 10. Saranno presenti il sindaci di Norcia, Nicola Alemanno, di Subiaco, Francesco Pelliccia e di Cassino, Enzo Salera, insieme all’Abate di Montecassino, dom Donato Ogliari. “Speranza e rinascita – fanno sapere le tre città benedettine – sono parole che racchiudono il momento di emergenza sanitaria che stiamo vivendo a causa del Covid-19”. Particolarmente atteso, allora, il programma celebrativo di questo anno che potrebbe coinvolgere, tra l’altro, luoghi simbolo della pandemia. Nel corso dell’incontro, oltre al programma, sarà illustrato il cammino della fiaccola “Pro Pace et Europa Una”. Per il collegamento sarà utilizzata la piattaforma Meet di Google: meet.google.com/evf-spmu-apc