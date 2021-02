Papa Francesco: a medici e operatori sanitari, “viva gratitudine per chi ha messo a repentaglio la propria vita fino a perderla”

“L’esempio di tanti nostri fratelli e sorelle che hanno messo a repentaglio la propria vita fino a perderla suscita in tutti noi viva gratitudine ed è motivo di riflessione di fronte a tanta oblatività”. Lo scrive il Pontefice nel messaggio letto da mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la vita, inviato in occasione della Giornata nazionale in memoria dei medici e degli odontoiatri scomparsi per Covid-19. Il Papa ha rivolto “un pensiero speciale” ai medici, infermieri e operatori sanitari deceduti a causa della pandemia, “ricordando lo svolgimento generoso e a tratti eroico della loro professione vissuta come una missione”.