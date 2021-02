Armida Barelli: Alfarano (Azione cattolica), “figura importante del laicato cattolico, insegna ad essere protagonisti del proprio tempo”

Luisa Alfarano. In questa immagine indossa alcuni oggetti appartenuti alla Barelli, tradizionalmente affidati alla vicepresidente Ac per il settore Giovani

“La notizia della beatificazione di Armida Barelli, fondatrice della Gioventù femminile di Ac, ci riempie il cuore di gioia: siamo felici che una figura così importante della storia del laicato cattolico, una donna che si è messa in gioco per l’amore di Gesù e per la grande fiducia nelle giovani donne del suo tempo, possa oggi essere un esempio di impegno e passione associativa per tutti”. Luisa Alfarano è vicepresidente nazionale di Azione cattolica per il settore Giovani: un ruolo che in sostanza raccoglie l’eredità della fondatrice della Gioventù femminile. “La beatificazione di Armida – afferma Alfarano – ci dà l’occasione di conoscere meglio la sua testimonianza e di condividerla con tutti i giovani, con la consapevolezza che in ogni tempo si deve essere protagonisti gioiosi e coraggiosi del proprio presente”.