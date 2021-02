Diocesi: Prato, è un’opera della pieve di Figline di Prato il Francobollo di Pasqua 2021 del Vaticano

Viene da Prato l’immagine che la Città del Vaticano ha scelto come francobollo per la Pasqua 2021. Si tratta di un grande quadro alto due metri raffigurante la Resurrezione che si trova nella pieve di San Pietro a Figline. L’opera è stata realizzata dall’artista ucraino Vitaliy Shtanko nel 2005 e rappresenta il momento in cui il Cristo risorto la sera di Pasqua è apparso agli apostoli nel cenacolo. Questo dipinto è stato notato dal Servizio Poste e Filatelia del Vaticano grazie ad una fotografia portata all’attenzione del responsabile del servizio, don Francesco Mazzitelli, da parte di don Giuseppe Billi, parroco di San Pietro a Figline e tra i più conosciuti e apprezzati critici d’arte in Italia. “Perché sorgono dubbi nel vostro cuore?” è titolo dell’opera di Shtanko ed è una citazione del Vangelo di Luca. “Questa è la domanda che il Signore rivolge a noi, soprattutto in questo tempo di pandemia – si legge nelle note di presentazione del francobollo – e anche a noi, come agli apostoli, Egli mostra le sue piaghe, segno dell’amore di Dio. Perché come insegna papa Francesco, è l’amore fedele di Dio che ci aiuta ad uscire dai dubbi”. “L’importanza di questo quadro – spiega don Billi – è l’immortalità quotidiana del Cristo che ci fa vedere la divinità nella corporeità dell’uomo, nonostante la morte. È come se Gesù ci dicesse: riconoscetemi nella vita quotidiana. Poi ci sono delle intuizioni bellissime riprese dal Vangelo, come ‘lui pose la tenda in mezzo a noi’, come si vede di lato nel quadro. Poi se notiamo bene – aggiunge il sacerdote – in questa raffigurazione Cristo non esce dal sepolcro ma da una porta: Lui è la porta che si apre”. Il francobollo “Pasqua di Risurrezione MMXXI” verrà emesso lunedì 22 febbraio e presso l’ufficio postale Arco delle Campane in San Pietro a Roma ci sarà l’annullo speciale. Il francobollo è stato stampato in 55mila esemplari in fogli da dieci e il suo valore è di 1,15 euro. L’obliterazione del materiale filatelico, debitamente affrancato a cura dei richiedenti con il francobollo, potrà essere richiesta al Settore Obliterazioni del Servizio Poste e Filatelia fino al 27 marzo 2021.