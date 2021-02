Fondazione Missio: un laboratorio di informatica per i giovani di Dodola. Invito a sostenere il progetto

Un gruppo di giovani di Dodola (foto missioitalia.it)

In vista della Giornata in cui si ricordano i missionari martiri (24 marzo), “i quali hanno dato la vita per la loro comunità, la Fondazione Missio sostiene quest’anno un progetto dedicato ai giovani di Dodola, nella prefettura apostolica di Robe in Etiopia”. Si tratta – spiega il sito della Fondazione – della raccolta fondi per realizzare un laboratorio informatico “in cui i giovani tra i 16 e 25 anni potranno frequentare corsi di computer presso gli ambienti della comunità cristiana locale”. A beneficiare di questi corsi “saranno i numerosi giovani che popolano la città di Dodola, inizialmente, con la possibilità di allargare questa opportunità anche a quelli della cittadina di Adaba, Herero e Kokossa, luoghi dove è presente la Chiesa cattolica”. Giovanni Rocca, responsabile di Missio Giovani, che coordina gli eventi per la Giornata di fine marzo, spiega al Sir: “dal dialogo con i missionari fidei donum che operano nella zona, è emerso che i giovani desiderano uno spazio per seguire corsi di informatica e navigare in internet. Ciò consentirebbe loro di accedere agli studi universitari e sviluppare competenze spendibili nel mondo del lavoro”. Rocca aggiunge: “un fattore interessante è legato all’utenza che frequenterà il laboratorio: l’ambiente sarà aperto a tutti, non solo ai giovani della comunità cristiana”. Qui per saperne di più sul progetto e su come contribuirvi.