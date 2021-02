A Sua immagine: oggi puntata dedicata al servizio della Polizia. Domani focus sulla Quaresima

Nuovo appuntamento con “A sua immagine – Insieme a Papa Francesco”. Ricordando gli incontri del Papa con i poliziotti, il programma di Rai Uno, a cura di Laura Misiti e Gianni Epifani, ricorderà oggi, dalle 15.45, Giovanni Palatucci, Servo di Dio, al quale la Rai ha dedicato una fiction di grande successo. Il protagonista di quella fiction, Sebastiano Somma, sarà presente in studio con la conduttrice Lorena Bianchetti, e con don Ernesto Piraino, oggi sacerdote, ma un tempo agente di Polizia. Saranno proposti servizi che illustrano l’attività della polizia e stralci tratti dalle udienze del Pontefice. A seguire, “Le ragioni della Speranza” con don Davide Banzato, della comunità Nuovi Orizzonti. In questa puntata l’incontro con Alessandro. Una vita inquieta che diventa dissennata e pervasa dalla droga, la sua. Compagno di scout e di scuola di don Davide Banzato vive il periodo adolescenziale incrociando la vita del futuro sacerdote. Le loro tempeste si alternano fino alla conversione: don Davide incontra la fondatrice di Nuovi Orizzonti, Chiara Amirante; Alessandro un’altra comunità, la donna che sposerà e la musica che lo porta ad annunciare il Vangelo. Il deserto di Alessandro diventa così strumento prezioso di evangelizzazione.

Domani, dalle 10.30, nell’edizione domenicale di “A Sua immagine”, si rifletterà, invece, sulla Quaresima con il teologo Marco Tibaldi, l’economista Luigino Bruni e suor Maria Gloria Riva, in collegamento dal monastero di clausura di san Lazzaro e santa Maria Maddalena a Pietrarubbia (Pesaro-Urbino). I segni della Quaresima – digiuno, carità, preghiera – saranno esemplificati da una famiglia di Milano che non guarda la tv il venerdì, dagli alpini di Bolzano e le loro opere di carità in Tanzania e la preghiera come bellezza artistica del gruppo Frammenti di luce di Bari. Alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla basilica San Giovanni Battista dei Fiorentini, in Roma. Alle 12, l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.