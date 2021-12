Università: Bergamo, un master per formare esperti in Diritto delle migrazioni

Diventare esperti sui diritti e i doveri dei migranti, in un tempo in cui le migrazioni prendono un rilievo sempre maggiore. Formarsi e aggiornarsi sugli strumenti giuridici, per risolvere situazioni e avviare percorsi di integrazione nel segno della legalità, sia per gli immigrati che si trovano in Italia, sia per coloro che, trovandosi nel proprio Paese d’origine, intendono entrare e soggiornare regolarmente in Italia e in Europa. Il master in Diritto delle migrazioni, giunto all’XII edizione nell’Università di Bergamo, risponde a queste esigenze, attraverso l’analisi degli strumenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali, e dei contesti sociali ed economici. Un’ottima opportunità anche per chi intende formarsi a distanza. Si tratta di un impegno di un giorno e mezzo alla settimana, per le lezioni che si tengono per tutta la giornata di venerdì e la mattina del sabato. Alla conclusione dell’anno, l’Università rilascerà un diploma in Esperto in Diritto delle migrazioni. Con un approccio multidisciplinare, che comprende le aree giuridica, scienze economiche e scienze sociali, il master, dura un anno, ed è realizzato in collaborazione con Oim (International organization for migration), Icmc (International catholic migration commission) e Cir (Consiglio italiano per i rifugiati). Sono programmati stage presso gli enti e le organizzazioni internazionali e nazionali che collaborano con il master e presso strutture altamente qualificate coinvolte nella gestione del fenomeno migratorio. Le iscrizioni sono aperte fino al 21 febbraio e le lezioni prenderanno avvio l’8 aprile. Sono messe a disposizione dieci borse di studio. Informazioni su www.sdm.unibg.it.