Capodanno: don Panizza (Progetto Sud), “nel 2022 osare di più per realizzare progetti ambiziosi” e “crescere solidalmente in civiltà e polis”

“In questo 2022 la Comunità Progetto Sud vuole osare di più per far accadere i progetti ambiziosi ai quali aspira da tempo. Tra fragilità e ostacoli, senza fare castelli in aria ma con gli occhi aperti e i piedi per terra, sogna accanto a tante persone e comunità locali e istituzioni civili con grande voglia di comunità, di apertura e non di chiusura, di giustizia e non di furberie, di pacificazioni e non di disgregazioni”. A scriverlo, in un messaggio rivolto alla città di Lamezia, è don Giacomo Panizza, fondatore e presidente di Comunità Progetto Sud.

“L’anno 2022 ce l’auguriamo ricco di tempo presente, vissuto appieno nei suoi giorni non del calendario ma i nostri, di tutti e tutte”, afferma don Panizza. Nei giorni scorsi è stato avviato il laboratorio “Tras-formativo” dal titolo “Città che apprendono”, attraverso cui Comunità Progetto Sud aspira a un diverso “presente e futuro del comprensorio lametino quale territorio maggiormente capace di apprendere per crescere solidalmente in civiltà e polis, un luogo significativo, visibile e vivibile, con progetti ambiziosi di socialità e democrazia, di economie e culture”. Don Panizza evidenzia che “abbiamo tanto da imparare dal futuro che abbiamo davanti, ad avere utopie concrete, a rigenerare aggregazioni positive più che nel passato, a amare le nostre istituzioni e osservare le regole umanizzanti dell’economia, della salute e della democrazia”.