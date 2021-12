Capodanno: mons. Spinillo (Aversa), il 2022 “ci veda protagonisti sulle vie del dialogo e della riconciliazione”

(Foto: diocesi di Aversa)

“Negli otto giorni del Natale, che si concludono con l’inizio del nuovo anno, raccolti intorno al presepe abbiamo potuto contemplare la grandezza del dono di Dio: la presenza del Suo figlio nella nostra vita e la luce del Vangelo che illumina i nostri passi”. Lo dice, in un video messaggio, il vescovo di Aversa, mons. Angelo Spinillo. Nel primo giorno del nuovo anno, in cui si celebra la solennità di Maria Santissima Madre di Dio, il presule ci fa osservare come “siamo invitati a concentrarci sul mistero che Maria vive, anzi sul mistero che Maria stessa è: chiamata a generare un’umanità nuova, figlia di Dio”. Insieme con Maria, in questa giornata celebriamo anche la 55ª Giornata mondiale della pace: “Il miglior augurio per il 2022 che sta per aprirsi ce lo dona proprio il Santo Padre: che i nostri piedi possano percorrere le vie di questo mondo annunziando dialogo e riconciliazione. Prepariamoci a vivere il nuovo anno in fraternità, che il Signore ci benedica e ci dia pace”.