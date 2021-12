Scozia: diocesi Edimburgo, una serie di video per sostenere il cammino sinodale

L’arcidiocesi di Edimburgo ha dato avvio a una serie di brevi video pubblicati sul canale YouTube dell’arcidiocesi per sostenere il cammino sinodale locale. Il primo video di questa serie, “Synod Basics”, era uscito a settembre per spiegare che cosa fosse un Sinodo. Il secondo invece, pubblicato in questi giorni, intende chiarire “come organizzare un incontro sinodale”. A parlare sono i due referenti diocesani, suor Anna Maria McGuan e don John Deighan che spiegano come “dialogo, discussione e discernimento” siano i tre pilastri dei confronti sinodali nelle parrocchie. Il dialogo serve per costruire relazioni e scambiare punti di vista, spiega don Deighan; a questo momento deve seguire la discussione, che serve per “raggiungere una decisione o il consenso”, sottolinea suor McGuan. Possono nascere “dibattiti, dai tratti più competitivi, in cui si cerca di convincere gli altri a sposare il proprio punto di vista” o vere e proprie diatribe, cose che il moderatore deve fare in modo di evitare. L’ultimo passo, il discernimento, è interrogarsi su “che cosa pensiamo lo Spirito stia dicendo”. Bisogna fare attenzione, dice suor Anna, che non siano “coloro che parlano di più ad avere più peso”. Le “tensioni” non sono un male in sé; possono anche “restare non risolte ed essere affrontate in un momento successivo”.