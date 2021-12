Salesiani: Roma, a gennaio Messe in diretta dalla Basilica del Sacro Cuore su Tv2000 e Canale 5

Da domani, 1° gennaio, e fino alla festa di don Bosco, il 31 gennaio, TV2000 trasmetterà tutti i giorni, in diretta, la Messa dalla Basilica salesiana del Sacro Cuore di Gesù a Roma. Inoltre, nelle domeniche di tutto il mese, anche Canale 5 trasmetterà la Messa dalla stessa basilica.

Dallo scoppio della pandemia di Covid-19, TV2000, l’emittente televisiva della Conferenza episcopale italiana, ha deciso di rafforzare gli appuntamenti religiosi trasmessi sulle sue frequenze, per accompagnare e rendere un servizio a telespettatori e fedeli. Per questo motivo, ogni mese la celebrazione eucaristica viene trasmessa in diretta da una diversa parrocchia o santuario d’Italia – tutti i giorni, in tre diverse fasce orarie.

Per il mese di gennaio, mese salesiano, la scelta è ricaduta sulla Basilica del Sacro Cuore di Gesù, a Roma, e parte dello stesso complesso che oggi ospita la Sede Centrale Salesiana. A partire da domani, dunque, TV2000 (canale 28 del Digitale Terrestre, 157 della piattaforma Sky) trasmetterà tutti i giorni in diretta dal Sacro Cuore le Messe delle ore 7, 8.30 e 19. Celebrate da vari salesiani della comunità parrocchiale e della sede centrale salesiana, le Messe verranno trasmesse in contemporanea anche su Radio InBlu, l’emittente radiofonica della Cei. Inoltre, per tutte le domeniche del mese – nei giorni 2, 9, 16, 23 e 30 gennaio – la Messa celebrata nella Basilica del Sacro Cuore alle 10 andrà in onda anche su Canale 5, che in quelle occasioni si occuperà di curare le dirette.