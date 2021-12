Coronavirus Covid-19: cabina di regia Iss, “2 Regioni/Province autonome classificate a rischio alto, 18 a quello moderato”

“Due Regioni/Province autonome sono classificate a rischio alto, 18 Regioni/Province autonome risultano classificate a rischio moderato secondo il Dm del 30 aprile 2020. Tra queste, sette Regioni/Province autonome sono ad alta probabilità di progressione a rischio alto secondo il Dm del 30 aprile 2020. Una Regione/Provincia autonoma è classificata a rischio basso”. Questo il quadro offerto stamattina dal monitoraggio della cabina di regia sul Covid in Italia, diffuso stamattina dall’Istituto superiore di sanità (Iss).

“Numerose Regioni/Province autonome riportano una singola allerta di resilienza. Due Regioni/Province autonome riportano molteplici allerte di resilienza”, avverte la cabina di regia dell’Iss.

Inoltre, è “in forte aumento il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (124.707 vs 62.669 della settimana precedente). La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è in diminuzione (21% vs 27% la scorsa settimana). È in aumento la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (48% vs 45%) e aumenta anche la percentuale di casi diagnosticati attraverso attività di screening (31% vs 28%)”.