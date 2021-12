A Sua immagine: nella puntata di domani storie di pace. Domenica, la testimonianza dei santi

Il primo giorno del 2022, festa liturgica di Maria, Madre di Dio, è anche la Giornata mondiale della pace, che sarà scandita dalle parole di Papa Francesco che ogni anno richiama i credenti e non a farsi promotori di pace. Il tema di quest’anno verte attorno a tre parole chiave: “Educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni: strumenti per edificare una pace duratura”. Se ne parlerà domani, dalle 11.20, nella trasmissione “A Sua immagine”, in onda su Rai Uno. La conduttrice Lorena Bianchetti ospiterà in studio suor Alessandra Smerilli, segretario del Dicastero vaticano per il Servizio dello sviluppo umano integrale; Alidad Shiri, di origine afghana, che era bambino quando ha visto scoppiare la guerra in Afghanistan, e in collegamento Paolo Beccegato, vice direttore di Caritas Italiana, e il corrispondente Rai da Il Cairo, Giuseppe Bonovolontà. Saranno poi proposti gli appelli del Papa per la pace, lanciati nell’anno appena trascorso, e le testimonianze da chi la guerra la “nutriva” con le mine e di chi si rende protagonista, nonostante la giovane età, di piccoli gesti quotidiani di solidarietà verso le persone più fragili della società. Alle 12, l’Angelus recitato da Papa Francesco da piazza San Pietro.

Nella puntata di domenica, in onda dalle 10.30, la storia dei santi nel periodo natalizio. A partire da san Francesco e alla prima ricostruzione, a Greccio, della scena del presepe che si attribuisce proprio a lui. E poi san Nicola di Bari, uno dei santi più venerati in Oriente e in Occidente. E, ancora, sant’Alfonso de’ Liguori, ricordato anche per aver composto il canto natalizio “Tu scendi dalle Stelle” dedicato agli scugnizzi napoletani. Santa Teresa di Lisieux che introduce a una devozione molto diffusa, quella a Gesù Bambino. Santo Stefano fu il primo a dare la vita per Gesù Cristo. Per questo lo si celebra subito dopo il Natale. San Silvestro, Papa di salda tempra e di grandi vedute per usufruire di quella pace che Costantino il Grande aveva dato alla Chiesa. Ospiti in studio, con Lorena Bianchetti, padre Giuseppe Buffon, decano Facoltà Teologia Pontificia Università Antonianum, e Ada Campione, professore associato del dipartimento di ricerca e innovazione umanistica dell’Università di Bari. Dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, la linea passerà alla messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla chiesa del Gesù a Roma. Alle 12, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco da piazza San Pietro.