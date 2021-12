Diocesi: Milano, “Stare al passo. Verso una Chiesa sinodale”. Giornate teologiche promosse da Azione cattolica e Vicariato formazione

Don Walter Magni (Foto chiesadimilano.it)

“Stare al passo. Verso una Chiesa sinodale”: è il tema delle Giornate teologiche del 7 e dell’8 gennaio promosse dall’Azione cattolica ambrosiana in collaborazione con la diocesi di Milano (Vicariato per la formazione permanente del clero). Inizialmente previste – come accade da anni – in presenza, al Centro pastorale ambrosiano di Seveso, sono state spostate online. “La decisione è stata presa dal Gruppo teologico dell’Azione cattolica ambrosiana, in accordo con la Presidenza diocesana, a seguito dell’aumento dei contagi da Covid-19 delle ultime settimane”, si legge in una nota. “Infatti, vista la rapidità con cui ogni giorno crescono i nuovi casi accertati d’infezione, è sembrato opportuno evitare che un numero consistente di persone di riunisse in uno spazio chiuso per due giorni interi, sia per tutelare gli iscritti all’iniziativa, sia come gesto di responsabilità nei confronti del sistema sanitario che sta nuovamente raggiungendo livelli emergenziali di occupazione dei reparti Covid e di stress generale delle strutture ospedaliere”.

Si cambia modalità, dunque, “ma senza spostare l’appuntamento né perdere la ricchezza dei contenuti previsti”: rimangono confermati il tema e gli interventi di don Francesco Scanziani e don Roberto Repole. “Piuttosto, per favorire la partecipazione da remoto, è stato rimodulato il programma: si partirà il pomeriggio di venerdì 7 gennaio e si concluderà la mattina di sabato 8 gennaio”. Il 7 gennaio alle ore 14.30 sarà avviato il collegamento, con accoglienza dei partecipanti e introduzione ai lavori. Quindi relazione su “Il processo è il risultato: Gaudium et spes, una lezione di stile ecclesiale” (Scanziani). Dopo una pausa, intervento su “Che cosa significa camminare insieme? La questione teologica della sinodalità” (Repole). Quindi dibattito e alle 18 chiusura della prima giornata.

L’8 gennaio alle 9.30 ripresa del collegamento e introduzione ai lavori della seconda giornata. A seguire, suddivisione in stanze: confronto in gruppi su quanto ascoltato, con elaborazione di domande o riflessioni da presentare ai relatori. Ore 11 ripresa del collegamento insieme e restituzione ai relatori. A seguire, secondo intervento di Repole: “Opportunità e sfide del tempo attuale”. Alle 12.30 confronto e dibattito conclusivo con entrambi i relatori e intervento di don Walter Magni (referente diocesano per il Sinodo) sui cammini sinodali in atto nella diocesi di Milano.

Qui il programma completo.

L’Azione cattolica di Milano ha inoltre prodotto un testo, con il suo Gruppo teologico, intitolato “Dal basso, insieme. 10 passi per una Chiesa sinodale” (Ed. In Dialogo), curato da Valentina Soncini e Chiara Zambon e con prefazione dell’arcivescovo mons. Mario Delpini.