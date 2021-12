Papa Francesco: tweet, “Dio è nato bambino per spingerci ad avere cura degli altri”

“Dio è nato bambino per spingerci ad avere cura degli altri”. Lo scrive oggi Papa Francesco, in un tweet. “Il suo amore disarmato e disarmante ci ricorda che il tempo che abbiamo non serve a piangerci addosso, ma a consolare le lacrime di chi soffre”, aggiunge il Pontefice.

