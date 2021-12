Epifania: Milano, torna “Pane in piazza”, sfilata dei Magi a Sant’Eustorgio. Iniziativa benefica per l’Etiopia

Fin dal Medioevo, il giorno dell’Epifania, un corteo in costume parte dal duomo di Milano per raggiungere la basilica di Sant’Eustorgio, dove – secondo la tradizione – sono conservate le reliquie dei Magi, tuttora oggetto di culto. “Qui sul sagrato di una delle basiliche più antiche della città, è allestito un presepe vivente – si legge in un comunicato – con i personaggi della Sacra Famiglia, a cui i tre saggi venuti dall’Oriente portano oro, incenso e mirra in presenza delle massime autorità cittadine”. Anche quest’anno giovedì 6 gennaio 2022, “Pane in piazza”, evento benefico promosso dai Frati Cappuccini missionari e Famiglia Marinoni, “rende omaggio alla storica celebrazione donando ai fedeli 700 pani, simbolo universale di pace e fraternità”. Il contributo in farina e lievito sarà distribuito alle 12.30, sul sagrato della basilica dopo la messa, dai fornai che hanno partecipato alle scorse edizioni di “Pane in piazza”. Scopo di “Pane in piazza” è raccogliere fondi per costruire un panificio industriale in Etiopia, a Dire Dawa, nella diocesi di Harar, dove manca il lavoro e la popolazione vive in condizione di estrema povertà. Negli ultimi anni, grazie alle donazioni, è stato avviato “St Augustin”, “un piccolo forno gestito da due giovani etiopi che permette di assicurare il pane a diverse istituzioni locali dedicate a orfani e indigenti”.