Rai Due: Sulla via di Damasco, nella prima puntata del 2022 focus sul cammino sinodale con mons. Russo

Dopo un altro anno di pandemia, nuove sfide attendono la Chiesa e l’umanità, mentre da ottobre Papa Francesco ha dato impulso a un nuovo cammino sinodale. Ospite speciale della prima puntata del 2022 di “Sulla via di Damasco”, in onda domenica 2 gennaio, alle 8.45, su Rai Due, è mons. Stefano Russo, segretario generale della Cei, per leggere insieme alla conduttrice Eva Crosetta “questo tempo carico di incertezze, ma anche di lezioni e buoni auspici per l’umanità”.

Quella della Chiesa sinodale è l’occasione per ritrovare la dimensione perduta della prossimità, sacrificata da virus, distanziamenti e isolamenti. All’inizio del programma di Vito Sidoti, il diario di un medico, Giovanni Santacroce, che combatte questa lotta impari contro un nemico invisibile, con le armi della scienza e della coscienza. Non arretrano di un passo i volontari della Casa Emmaus (Caritas di Caserta), protagonisti dell’altro servizio: volere il bene è il vero motivo dell’accoglienza. In chiusura, alcuni momenti significativi della visita di Papa Francesco in Iraq, lo scorso marzo, e la storia dei primi 40 anni del Centro Astalli, raccontata da p. Camillo Ripamonti. “Ognuno di noi ha detto mons. Russo – è chiamato a portare il proprio contributo nell’attimo presente della vita, sapendo costruire quelle relazioni che permettano di dare un senso nuovo a questo tempo”.