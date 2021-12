Capodanno: mons. Cornacchia (Molfetta), ” il 2022 porti serenità, salute, lavoro dovunque ce n’è più bisogno”. Stasera il Te Deum

Questa sera, venerdì 31 dicembre, alle ore 18.30, nella cattedrale di Molfetta, il vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, mons. Domenico Cornacchia, presiederà la solenne celebrazione di ringraziamento di fine anno con il canto dell’antico inno del “Te Deum”. Alla celebrazione prenderanno parte i sacerdoti, il capitolo e le istituzioni cittadine.

“Auguri a tutti carissimi, che il 2022 porti serenità, porti salute, porti lavoro dovunque ce n’è più bisogno. Maria Santissima la mamma di Gesù ci accompagni, ci prenda per mano e soprattutto ci inviti a non distrarci mai, ad avere fiducia in Colui che è nato grazie alla sua fede”.

Sabato 1° gennaio, alle ore 11.00, nella concattedrale di Terlizzi, nella solennità di Maria santissima madre di Dio, si terrà la celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo.