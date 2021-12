Coronavirus Covid-19: cabina di regia Iss, “continua ad aumentare rapidamente l’incidenza settimanale a livello nazionale. Rt medio pari a 1,18”

“L’incidenza settimanale a livello nazionale continua ad aumentare rapidamente: 783 vs 100.000 abitanti (24 dicembre 2021-30 dicembre 2021) vs 351 per 100mila abitanti (17/12/2021 – 23/12/2021), dati flusso ministero Salute”. È uno dei dati principali del monitoraggio della cabina di regia sul Covid in Italia, diffuso stamattina dall’Istituto superiore di sanità (Iss).

Nel periodo 7 dicembre-20 dicembre 2021, “l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,18 (range 1,13 – 1,22), leggermente in aumento rispetto alla settimana precedente ed ancora al di sopra della soglia epidemica. È stabile, ma ancora sopra la soglia epidemica, l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero: Rt = 1,11 (1,07-1,13) al 20/12/2021 vs Rt = 1,11 (1,07-1,14) al 13/12/2021”.

Non solo: “In aumento il tasso di occupazione in terapia intensiva: è al 12,9% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 30 dicembre) vs il 10,7% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 23 dicembre). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 17,1% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 30 dicembre) vs il 13,9% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 23 dicembre)”.