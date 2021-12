Papa Francesco ha fatto il suo ingresso nella basilica di San Pietro per il tradizionale Te Deum di fine anno. A presiedere i primi Vespri della Solennità di Maria Santissima Madre di Dio è il card. Giovanni Battista Re, decano del Collegio Cardinalizio. Dopo l’ingresso in basilica, il Santo Padre ha salutato per primo il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Poi si è seduto nella sua postazione a destra guardando l’altare e ha salutato due bambini che gli si sono avvicinati.