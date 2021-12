Germania: la teologa Enxing nuovo volto della trasmissione della tv di Stato Ard “Parola della Domenica”

Julia Enxing, teologa cattolica laica di Dresda, da fine gennaio 2022 sarà il nuovo volto cattolico della storica trasmissione “Wort zum Sonntag – Parola della Domenica”, la seconda per longevità della televisione di Stato Ard. L’emozione per la scelta, le idee per innovare nella tradizione, la sfida delle domande dei credenti sono al centro di una intervista rilasciata da Enxing al portale della Chiesa cattolica tedesca, katholisch.de. Racconta che quando ha saputo di essere stata scelta per il lavoro, ha accettato di buon grado, “ma probabilmente scoprirò solo nel corso del tempo in cosa mi sono cacciata esattamente. Dopotutto, il ruolo di un conduttore non è solo stare davanti alla telecamera per pochi minuti ogni poche settimane; c’è molto di più. A questo proposito, non vedo l’ora che arrivi il lavoro, lo vedo anche come una sfida. Soprattutto perché devo svolgere il ruolo di conduttore oltre agli altri miei obblighi professionali”. La teologa si aspetta di “essere libera di scegliere gli argomenti per la trasmissione. Altrimenti non lo farei affatto”. Le molte aspettative nei suoi confronti e i consigli che l’hanno raggiunta l’hanno convinta che, “in qualità di conduttore, vorrei sollevare argomenti che mi toccano personalmente e sui quali ho qualcosa da dire. E queste sono soprattutto questioni di giustizia – per esempio questioni di giustizia ecologica, uguaglianza di genere e coesione sociale – così come questioni sulla buona vita. Vorrei anche portare in trasmissione una prospettiva della Germania dell’Est. Io stessa non sono originaria della Germania dell’Est, ma vivo a Dresda da tre anni”.